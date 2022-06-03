США додали ще 71 компанію з Росії та Білорусі (70 з РФ та 1 з РБ) до так званого торгового "чорного списку". Це означає, що американські компанії не зможуть співпрацювати з цими російськими та білоруськими компаніями, без отримання спеціальної державної ліцензії.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters

Відповідне рішення напередодні, 2 червня, ухвалило Бюро промисловості та безпеки при міністерстві торгівлі США.

Тепер у “чорному списку” США – 322 російські та білоруські компанії, з якими американці можуть співпрацювати лише отримавши державну ліцензію.

Серед компаній, які потрапили до “чорного списку” вчора, декілька авіазаводів, суднобудівельних та науково-дослідних інститутів. Зокрема йдеться про:

– декілька підрозділів Російської академії наук (серед яких Інститут проблем передачі інформації імені А. А. Харкевича РАН та Інститут проблем управління імені В. О. Трапєзнікова)

– Воронезьку акціонерну авіабудівельну компанію (є одним з найбільших у РФ заводів з виготовлення пасажирських та вантажних літаків)

– Іркутський авіаційний завод

– філіал авіаційного комплексу ім. Ільюшина

– Санкт-Петербурзький кораблебудівельний інститут

– Спеціальне науково-дослідне бюро автоматизації морських досліджень Далекосхідного відділення Російської академії наук

“США та наші міжнародні партнери запровадили суворі та радикальні обмеження на здатність Росії отримувати предмети та технології, необхідні їй для підтримки воєнної агресії”, – заявив заступник міністра по промисловості та безпеці Алан Естевес.