До 24 серпня Кабінет Міністрів має визначити розмір тарифів на електроенергію для різних верств населення. Водночас в Офісі президента обіцяють, що різкого зростання вартості світла не буде.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров на брифінгу.

“Різкого підняття тарифів на електроенергію не буде. Для багатьох, його не буде взагалі. Це принципова позиція президента. Він прекрасно розуміє, що є верстви населення, для яких вони й зараз завеликі. Це рішення Ради нацбезпеки і оборони”, – сказав він.

Никифоров зазначив, що наразі Уряд та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, опрацьовують питання тарифів на світло для населення.

“До Дня Незалежності побачимо, хто і скільки має платити. Різкого зростання тарифів ми не побачимо”, – додав прессекретар президента.

Нагадаємо, що середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку “на добу вперед” (РСВ) станом на 2 серпня досягла 2578,5 грн за МВт-год.

Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики. З 1 серпня 2021 року в торговій зоні “ОЕС України” на ринку “на добу наперед” і внутрішньодобовому ринку діятиме новий максимальний рівень граничних цін: вдень – 4 000,00 грн/МВт·год (без ПДВ), вночі – 2 000,00 грн/МВт·год (без ПДВ).

З 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишився без змін – 1,68 грн за кВт-год. Відповідне рішення ухвалив Уряд.

Проєкт постанови про внесення змін до постанов від №483 від 5 червня 2019 року і №439 від 28 квітня 2021 року передбачає продовження терміну дії чинної моделі ПСО до 31 серпня.

Нагадаємо, що раніше голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, Валерій Тарасюк заявив, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати тариф на електроенергію, тому незабаром може бути рішення Кабміну.