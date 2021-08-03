Про це заявив речник президента Сергій Никифоров на брифінгу.
“Різкого підняття тарифів на електроенергію не буде. Для багатьох, його не буде взагалі. Це принципова позиція президента. Він прекрасно розуміє, що є верстви населення, для яких вони й зараз завеликі. Це рішення Ради нацбезпеки і оборони”, – сказав він.
Никифоров зазначив, що наразі Уряд та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, опрацьовують питання тарифів на світло для населення.
“До Дня Незалежності побачимо, хто і скільки має платити. Різкого зростання тарифів ми не побачимо”, – додав прессекретар президента.
Нагадаємо, що середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку “на добу вперед” (РСВ) станом на 2 серпня досягла 2578,5 грн за МВт-год.
Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики. З 1 серпня 2021 року в торговій зоні “ОЕС України” на ринку “на добу наперед” і внутрішньодобовому ринку діятиме новий максимальний рівень граничних цін: вдень – 4 000,00 грн/МВт·год (без ПДВ), вночі – 2 000,00 грн/МВт·год (без ПДВ).
З 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишився без змін – 1,68 грн за кВт-год. Відповідне рішення ухвалив Уряд.
Проєкт постанови про внесення змін до постанов від №483 від 5 червня 2019 року і №439 від 28 квітня 2021 року передбачає продовження терміну дії чинної моделі ПСО до 31 серпня.
Нагадаємо, що раніше голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, Валерій Тарасюк заявив, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати тариф на електроенергію, тому незабаром може бути рішення Кабміну.
- Передбачалося, що з 1 серпня в Україні змінять тарифи на електроенергію. Нововведення мали б стосуватися й системи оплати.
- Наприкінці грудня 2020 року Кабінет Міністрів також скасував пільговий тариф з 1 січня 2021 року.
- У січні Верховна Рада України ухвалила постанову, якою рекомендувала Кабінету Міністрів повернути пільговий тариф. Утім досі цього зроблено не було.