24 серпня в Нью-Йорку відкриється масштабна мультимедійна виставки ФРАГМЕНТОВАНІ ДОКАЗИ, на якій будуть представлені роботи 17 сучасних українських художників, серед яких, зокрема, Жанна Кадирова, Влада Ралко, Володимир Будніков, Олександр Глядєлов і Сергій Святченко. В експозиції будуть і твори Вєри Бланш, Анастасії Буднікової, Катерини Бучацької, Максима Дондюка, Наталії Карпінської, Лесі Хоменко, Тетяни Маліновської, Аліси Нікітінової, Івана Сауткіна, Андрія Стегура, Артема Волокітіна і Альбіни Ялози.

ФРАГМЕНТОВАНІ ДОКАЗИ – це живопис, скульптура, принти, відео та фотодокументація з колекції BIRUCHIY – наймасштабнішої міжнародної резиденції сучасного мистецтв, яка була розташована на окупованому нині півострові Азовського моря. Деякі об’єкти, які експонуватимуться у США, дивом уціліли під час окупації Бучі, і збереглися на складі, поряд з яким коїли злочини російські загарбники. Цю історію, а також розповідь про зруйнований будинок кураторки проєкту Олени Сперанської та засновника резиденції BIRUCHIY Геннадія Козуба, буде показано в документальному фільмі режисера Івана Сауткіна.

«Проєкт ФРАГМЕНТОВАНІ ДОКАЗИ демонструє і мою особисту історію, і колективний досвід художників – як у мирній, квітучій Україні, так і у трагічний історичний момент війни», – говорить кураторка виставки Олена Сперанська. За її словами, йдеться про репрезентацію довгої історії розвитку мистецьких резиденцій в Україні та їхньої трансформації після повномасштабного вторгнення.

За 18 років існування резиденція BIRUCHIY об’єднала понад 300 авторів та 14 арт-груп з 19 країн світу: Італії, Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Чорногорії, Нідерландів, Швейцарії, Польщі, Іспанії, Росії, Великобританії, США, Республіки Білорусь, Австралії, Канади, Ізраїлю, Боснії і Герцеговини, Сербії та Казахстану.

Митцями з усього світу BIRUCHIY був названий «островом свободи», де художники ділилися власним досвідом між собою. Експериментальна звукова лабораторія, діджей-сети, музичні фестивалі, відкриті робочі студії, сучасна галерея, щоденні презентації художників, нові колаборації та локальні інсталяції – все це було поєднано з духом свободи та неповторною теплою атмосферою Азовського моря та Азово-Сиваського національного природнього парку, де зараз російські війська руйнують інфраструктуру, спричиняють екоцид, мінують поля та прибережні території.

Після повномасштабного вторгнення команда резиденції продовжила роботу на заході України, зробивши у 2022-2023 роках виставкові проєкти у Польщі, Німеччині та Нідерландах. Зараз – дебютує у США.

Виставка ФРАГМЕНТОВАНІ ДОКАЗИ відбудеться за підтримки Генерального консульства України в Нью-Йорку та Постійного представництва України при ООН в Українському інституті Америки в Нью-Йорку за адресою: 2 East 79th Street, New York, NY, 10075.

Виставка триватиме до 24 вересня.