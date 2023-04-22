Повномасштабна війна змістила акценти, але проблема екології нікуди не зникла, а набула нової гостроти. Сервіс Uklon вже не перший рік нагадують про необхідність турботи про навколишнє середовище.

22 квітня – День Землі. Це день, коли людство зосереджує увагу на гострих проблемах навколишнього середовища та вживає заходів для їх вирішення. Uklon також вирішили нагадати про те, що хоч у нас основною проблемою є Росія, воєнні дії не зупинили руйнівних для планети антропогенних процесів, а, навпаки, їх прискорили.

Вже не перший рік Uklon підтримують популярність електрокарів в Україні, використовуючи їх для здійснення замовлень. Серед них: Nissan Leaf, на яку припадає до 80% усіх автомобілів на альтернативному паливі, Chevrolet Volt, Renault Zoe, Chevrolet Bolt EV та Tesla Model S.

Частка водіїв електрокарів в Uklon зростає, хоч у нинішніх умовах експлуатація електроавтомобілів в Україні є все ще складнішою та менш вигідною, порівняно з автомобілями з бензиновими або дизельними двигунами. Співзасновник та операційний директор Uklon Сергій Смусь наголошує: “Україні потрібно розвивати інфраструктуру для швидкого заряджання електрокарів, а державі – мотивувати ринок пересідати на електромобілі”.

Не автомобілями єдиними: у 2021 році Uklon придумали стильне розв’язання проблеми забруднення навколишнього середовища – перетворити відпрацьовані банери в матеріал для лінійки сумок REBORD.

По всіх містах України розвішані понад 60 тисяч рекламних банерів, які, в результаті після експлуатації перетворюються на 15 тисяч тонн сміття. Далі на них чекає два сценарії: або вони розкладатимуться протягом 500 років, або будуть спалені – що також шкодить екології, просто в більш короткотривалій перспективі.

Всі кошти з ваших донатів йшли на створення нового культурного об’єкта на ВДНГ, який об’єднує в собі сортувальну станцію, перший в Україні Музей переробки і споживання, open air арт-простір та no plastic фермерський ринок.

Захист своєї території від окупантів і захист довкілля мають спільну рису: ми це робимо не лише для себе, а й для майбутніх поколінь.