6 грудня до Дня Збройних сил України підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" вводить в обіг нові поштові марки "Зброя перемоги", а частина зібраних коштів від продажу буде перерахована на допомогу українським захисникам.

Про це повідомила пресслужба “Укрпошти”.

“6 грудня країна відзначає значуще свято – День Збройних Сил України. У сьогоденні наших реалій, коли Росія веде повномасштабну війну проти України, як ніколи важливо висловити шану та підтримку військовим, які невтомно тримають оборону на рубежах та відбивають атаки ворога. Саме тому Укрпошта анонсує вихід нових поштових марок – “Зброя перемоги”, щоб подякувати ЗСУ за їх стійкість, міць та відвагу”, – розповіли в “Укрпошті”.

А також зазначили, що цей випуск має благодійну мету, тому частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу Збройним силам України.

Марковий аркуш “Зброя перемоги” складатиметься з 6 поштових марок зі зразками військового вітчизняного та закордонного озброєння: “Вільха”, “Нептун”, “Стугна-П”, “Байрактар ТБ2”, FGM-149 “Джавелін”, “M142 Хаймарс”. До поштових марок буде випущено конверт “Перший день”, немаркований конверт та картку.

Автором випуску стали художники-графіки Сергій та Олександр Харуки. У підприємстві зауважили, що тираж маркового аркуша – 200 000 примірників. Вартість маркового аркуша – 90 грн, з яких 18 грн – благодійний внесок.

Придбати поштовий випуск “Зброя перемоги” можна буде з 6 грудня. На продаж конверта “Перший день” у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше 2-х на одне замовлення. Натомість вже сьогодні відкривається передзамовлення на набір “Зброя перемоги”.