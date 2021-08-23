Сьогодні, 23 серпня, в центрі обмежать рух транспорту у зв'язку із заходами з нагоди Дня Державного Прапора.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

З 06:00 23 серпня й до завершення запланованих заходів перекриють такі вулиці:

Шовковичну на ділянці від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського;

Володимирську на ділянці від перехрестя вулиці Великої Житомирської до бульвару Тараса Шевченка;

Рильський провулок на ділянці від перехрестя вулиці стрілецької до вулиці Володимирської;

Ярославів Вал на ділянці від вулиці Івана Франка до вулиці Володимирської;

Малу Житомирську на ділянці від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку, крім громадського транспорту;

Лисенка на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Ярославів Вал;

Богдана Хмельницького на ділянці від вулиці Терещенківської до вулиці Леонтовича;

Михайла Грушевського на ділянці від перехрестя вулиці Садової до Кріпосного провулку;

Липську на ділянці від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.

Крім того, до закінчення запланованих заходів 24 серпня перекриють Петровську алею та Паркову дорогу на ділянці від Петровської алеї до Аскольдової могили.

При цьому 23 серпня тимчасово заборонять рух на вулицях Грушевського та Володимирській, через що свої маршрути змінять автобуси № 24, 62 та тролейбуси № 6, 16, 18.

Також у День Державного Прапора закриють на вхід і вихід станції метро “Золоті ворота” з боку вулиці Володимирської.