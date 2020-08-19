До Дня Незалежності 24 серпня "Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди - з Одеси до Львова та Києва.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці” в Telegram.

№224 / 223 Одеса – Київ (здійснить рейси 22 і 24 серпня в обох напрямках);

№167 / 168 Одеса – Львів (здійснить рейси 22, 24, 26, 28 і 30 серпня в обох напрямках).

З сьогоднішнього дня квитки можна буде придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.