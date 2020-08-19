Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці” в Telegram.
№224 / 223 Одеса – Київ (здійснить рейси 22 і 24 серпня в обох напрямках);
№167 / 168 Одеса – Львів (здійснить рейси 22, 24, 26, 28 і 30 серпня в обох напрямках).
З сьогоднішнього дня квитки можна буде придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.
- Раніше повідомлялося, що з понеділка, 17 серпня, “Укрзалізниця” тимчасово зупиняє посадку пасажирів на станціях у населених пунктах Самбір, Дубно та Клевань, які потрапили до “червоної зони” карантину.