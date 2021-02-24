Якби президентські вибори в Україні відбувалися вже найближчим часом, то до другого туру пройшли б діючий глава держави Володимир Зеленський та п’ятий президент Петро Порошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 22-23 лютого 2021 року.

Так, Володимира Зеленського зараз готові підтримати 23,1% респондентів (серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором). За п’ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка зараз проголосували б 14,4% опитаних.

На третій позиції зараз знаходиться один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко з 11,3% підтримки.

За лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко готові віддати голоси 10,9% респондентів.

Лідера партії “Сила і Честь” Ігоря Смешка підтримують 7,2% опитаних; колишнього очільника уряду Володимира Гройсмана – 5,7%; спікера Парламенту Дмитра Разумкова – 5,3%; лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 4,1%; колишнього прем’єра Арсенія Яценюка – 2,9%; лідера ВО “Свобода” Олега Тягнибока та мера Києва Віталія Кличка – по 2,4%.

Варто зазначити, що в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.