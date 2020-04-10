Про це повідомив народний депутат від фракції “Європейської солідарності” Микола Княжицький у Facebook.

“ДБР зараз обшуковує будинок Тетяна Чорновол. Тетяна живе під Києвом у батьківському будинку з двома дітьми. Обшукують Таню у справі Майдану. Вони тоді її не добили- хочуть зараз. Звичайно, це потрібно робити о 6-й ранку. Шукають штани і шлем, у яких вона на Майдані ходила. Уявляю обличчя її дітей, які спостерігають за діями цієї орди у власній хаті. Тетяну зараз особливо нікому захистити. Чоловік її Микола загинув на фронті. А де в цей час були ці штемпи у кєпках, які на світанку до неї приперлися?”, – написав депутат

Чорновол також підтвердила обшуки у неї вдома.

“Приїхав до мене спецназ ДБР у справі Майдану. Антимайдан у дії”, – написала Чорновол в Facebook.

Вона опублікувала надану їй постанову про обшук. В документі йдеться про події лютого 2014 року, коли після початку розстрілу майданівців в Маріїнському парку, Чорновіл ініціювала захоплення офісу Партії регіонів на вулиці Липській.

Журналістку підозрюють у “вбивстві за змовою особливо небезпечним для життя людей способом”.