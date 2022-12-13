Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
13 грудня о 1:09, після поновлювального ремонту, до електромережі було під’єднано ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома, який було виведено з робочого ладу 23 листопада внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ.
На даний час триває набір потужності.
“Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни”, – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
У відомстві нагадали, що на даний час росіянами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.
- В Україні працюватиме спеціальний додаток, за допомогою якого можна буде знайти інформацію про місця розташування “пунктів незламності”.
- Компанія ДТЕК шукає в країнах ЄС обладнання, необхідне для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. Переважно контракти укладають з європейськими фірмами.