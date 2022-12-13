Енергоблок АЕС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу 23 листопада, під'єднано до енергосистеми країни. Це дозволить стабілізувати енергосистему України.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

13 грудня о 1:09, після поновлювального ремонту, до електромережі було під’єднано ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома, який було виведено з робочого ладу 23 листопада внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ.

На даний час триває набір потужності.

“Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни”, – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

У відомстві нагадали, що на даний час росіянами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.