Про це повідомляє європейський телеканал Euronews.

Французька неурядова організація ACRO, яка відстежує рівні радіації, повідомила про підвищення рівня цієї самої радіації, але підкреслила, що небезпеки для здоров’я людей немає.

Але в ситуації, що склалася відстежується велика частка іронії, адже цей радіоактивний пил пов’язаний з ядерними випробуваннями, проведеними Францією в алжирській пустелі на початку 1960-х років. Тоді ця північноафриканська країна була заморською територією Франції.

Як стверджує ACRO, що ефект бумеранга повернув цезій-137, продукт ядерного розпаду, Франції.

ACRO провела аналіз недавно зібраного сахарського пилу в районі Джура, недалеко від французького кордону зі Швейцарією.

“Це радіоактивне зараження, яке прийшло здалеку, через 60 років після ядерних вибухів, нагадує нам про постійне радіоактивне забруднення в Сахарі, за яке несе відповідальність Франція”, – додали в ACRO.

Чи може бути небезпечним радіоактивний пил пустелі?

Якщо хтось і добре знається на пилу з Сахари в Європі, так це вчені з Канарських островів.

З лабораторії Університету Лагуна на Тенеріфе професор Педро Салазар Карбалло сказав Euronews: “Пил пустелі Сахара, або калима, як її називають на Канарських островах, іноді містить калій-40, природно присутній в мінералах, а також цезій-137 від ядерних випробувань французького уряду” .

Його лабораторія нещодавно опублікувала дослідження про рівні радіації, яка присутня в пилу, яку занесло сильними штормами у 2020 році. Тоді було виявлено високий рівень калію-40 і цезію-137.

Салазар Карбалло наполягає на тому, що ці рівні безпечні, і лабораторія проводить постійний моніторинг.

“Що насправді найбільше піддає нас радіоактивності, так це природний радон, який природним чином виходить з самого ґрунту”, – пояснює Салазар Карбалло.

За оцінками, від 5% до 14% випадків раку легенів викликані газом радоном, яким ми дихаємо, особливо в підземних і закритих приміщеннях.

Gerboise Bleue – кодова назва першого французького ядерного випробування на території Алжиру, проведеного 13 лютого 1960 року.