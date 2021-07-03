Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Ураган “Ельза” віднесли до першої категорії. Він рухається зі швидкістю близько 46 км на годину.
За даними Національного центру ураганів в США, до Маямі Ураган дійде зі швидкістю 130 км/год. Після того, як ураган дістанеться Куби, його планують перекваліфікувати в тропічний шторм.
Влада Гаїті через соціальні мережі попередила місцевих жителів про ураган та закликала евакуюватися тих, чиї будинки розташовано біля води та гірських схилів.
В заяві Агенції цивільного захисту додали, що цей ураган “загрожує всій країні”.
“Зробіть все можливе, аби евакуюватися, поки не пізно”, – закликали у відомстві.
В Гаїті проблема зсувів особливо актуальна через ерозію ґрунту.
В сусідній Домініканській Республіці влада відкрила 2,4 тис. пунктів евакуації для місцевих жителів.
“Ельза” – перший ураган атлантичного сезону. За прогнозами, через шторм випаде від 10 до 20 см дощу з максимальною загальною кількістю 38 см.
- В американському штаті Алабама в результаті торнадо, спровокованого штормом, пошкоджено щонайменше 50 пересувних будинків.