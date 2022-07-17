На шляху до вступу в Європейський Союз наблизилася Північна Македонія. Країна схвалила угоду з Болгарією стосовно національних меншин.

Про це повідомило видання Deutsche Welle.

Парламент Північної Македонії схвалив угоду щодо визнання болгарської меншини. Депутати підтримали рішення одностайно, хоча частина з них демонстративно залишили залу засідань. У такий спосіб опозиційна націоналістична партія VMRO-DPMNE показала знак протесту під час голосування.

Згідно з угодою передбачається, що у Північній Македонії захищатимуть права болгарської меншини. Для цього внесуть правки до Конституції. Також країна зобов’язалася підтримувати добросусідські відносини з Болгарією.

Водночас лідери Євросоюзу привітали рішення парламенту Північної Македонії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала рішення парламенту “історичною можливістю”.

“Це великий крок на вашому шляху до європейського майбутнього”, – заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що країни тепер мають спільне майбутнє. Тому до ЄС Північну Македонію вітають “з розкритими обіймами”.

Зауважимо, що країна набула статусу кандидата в ЄС у 2005 році. Заявку на вступ розглядають разом з Албанією, яка набула аналогічного статусу у 2014 році.