Суспільне мовлення подало заяву до Європейського суду з прав людини через обстріли російськими армійцями українських телевізійних веж.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Суспільне мовлення подало заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про ймовірне порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також міжнародних протоколів.

У повідомленні зазначається, що Росія цинічно порушує закони і звичаї війни, обстрілює українські міста, зокрема й телевізійні вежі, щоб українці не могли вчасно отримувати інформацію про військову діяльність, загрозу ракетних ударів, шляхи евакуації населення, поради щодо виживання й психологічну підтримку.

За даними Мінкульту, внаслідок атак РФ нанесено ракетні або авіаційні удари по телевежах у Києві, Харкові та Ізюмі, Лисичанську (Луганська область), Коростені (Житомирська область), Білопіллі (Сумська область), Антополі (Рівненська область), Вінниці, Оріхові (Запорізька область). На деякий час мовлення на цих територіях було припинено.

Крім того, російські військові захопили телевежу в Мелітополі, через що припинено мовлення в низці міст.

До того ж, російські загарбники здійснили спроби глушіння сигналу каналів “Суспільного” на супутнику Amos, а також намагалися знищити телевізійний архів через запущений на сайті вірус.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України нагадали, що 10 стаття Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачає свободу поглядів, можливість одержувати й передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади й незалежно від кордонів.