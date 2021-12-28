До європейських портів зі Сполучених Штатів Америки прямує 20 танкерів зі скрапленим природним газом (СПГ). Кількість суден лише за вихідні збільшилася на третину.

Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

“До Європи прямує 20 танкерів з американським газом”, – зазначають у виданні.

Згідно з даними агентства, 24 грудня кількість танкерів із СПГ зі США становила 15 суден.

Зазначається, що є ще 14 суден, які, ймовірно, попрямують до Європи “в очікуванні остаточних розпоряджень”.

Зростання цін на газ у Європі почалося з квітня-травня 2021 року, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася у межах $250-300 за тисячу кубометрів. Вже наприкінці літа вартість контракту з постачанням перевищила $600, а вже на початку жовтня перейшла поріг у $1000.

У грудні вартість зросла удвічі. Свого історичного максимуму на ф’ючерсному ринку у $2190,4 за тисячу кубометрів вартість газу досягла 21 грудня. Таких стійко високих цін за всю історію функціонування газових хабів у Європі не було з 1996 року.

Ціни на газ на європейських ринках падали чотири дні поспіль через очікування американського постачання. Проте його вартість все ще значно більша, ніж рік тому.