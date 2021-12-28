Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.
“До Європи прямує 20 танкерів з американським газом”, – зазначають у виданні.
Згідно з даними агентства, 24 грудня кількість танкерів із СПГ зі США становила 15 суден.
Зазначається, що є ще 14 суден, які, ймовірно, попрямують до Європи “в очікуванні остаточних розпоряджень”.
Зростання цін на газ у Європі почалося з квітня-травня 2021 року, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася у межах $250-300 за тисячу кубометрів. Вже наприкінці літа вартість контракту з постачанням перевищила $600, а вже на початку жовтня перейшла поріг у $1000.
У грудні вартість зросла удвічі. Свого історичного максимуму на ф’ючерсному ринку у $2190,4 за тисячу кубометрів вартість газу досягла 21 грудня. Таких стійко високих цін за всю історію функціонування газових хабів у Європі не було з 1996 року.
Ціни на газ на європейських ринках падали чотири дні поспіль через очікування американського постачання. Проте його вартість все ще значно більша, ніж рік тому.
- Раніше повідомлялось, що через енергетичну кризу, яка призвела до рекордного рівня цін на газ, до Європи прямує американська флотилія кораблів зі скрапленим природним газом.
- Нагадаємо, що заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма повідомив про можливе підвищення тарифів на 10-11%, зокрема тарифів на розподіл та доставляння газу.
- Раніше оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію для транспортування природного газу з Угорщини до України з 1 січня 2022 року. Угода дасть змогу постачати до 8 млн куб. м природного газу щодоби з Угорщини до України.