Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

“До Європи прямує 20 танкерів з американським газом”, – зазначають у виданні.

Згідно з даними агентства, 24 грудня кількість танкерів із СПГ зі США становила 15 суден.

Зазначається, що є ще 14 суден, які, ймовірно, попрямують до Європи “в очікуванні остаточних розпоряджень”.

Зростання цін на газ у Європі почалося з квітня-травня 2021 року, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася у межах $250-300 за тисячу кубометрів. Вже наприкінці літа вартість контракту з постачанням перевищила $600, а вже на початку жовтня перейшла поріг у $1000.

У грудні вартість зросла удвічі. Свого історичного максимуму на ф’ючерсному ринку у $2190,4 за тисячу кубометрів вартість газу досягла 21 грудня. Таких стійко високих цін за всю історію функціонування газових хабів у Європі не було з 1996 року.

Ціни на газ на європейських ринках падали чотири дні поспіль через очікування американського постачання. Проте його вартість все ще значно більша, ніж рік тому.