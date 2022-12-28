Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

У відомстві зазначили, що пам’ятна банкнота ззовні майже ідентична старій, “сковородинській”, банкноті номіналом 500 гривень. Проте нова купюра міститиме символіку до святкування ювілею Григорія Сковороди.

Відтак, на лицьовому боці купюри буде нанесений особливий малюнок з підписом “Світ Сковороди”, який змінюватиме колір під час зміни кута нахилу банкноти. Тираж нової банкноти – 50 000 штук.

Основний малюнок лицьового боку – портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії, вихованцем якої був цей видатний український філософ. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року.

“Святкування 300-річчя великого українського мислителя Григорія Сковороди – це подія року у сфері культури. Вона була внесена до календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО. Філософа знають як композитора, співака, перекладача, вчителя та художника не тільки в нашій країні. Нині для українців Григорій Сковорода – провісник свободи, яку ми так виборюємо сьогодні для всього цивілізованого світу”, – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, 22 листопада НБУ вже запустив у продаж срібну монету “Сад божественних пісень”, присвячену збірці поезій Григорія Сковороди.

Варто зазначити, що з 4 по 11 грудня в Українському Домі у Києві проходила виставка, присвячена Григорію Сковороді. 3 грудня виповнилося 300 років з його дня народження. Від народження Сковороди минуло три століття, а від часу створення ключових текстів – приблизно півтораста років.