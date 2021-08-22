Сьогодні, 22 серпня, до Києва з Кабула прибув військовий літак із евакуйованими українцями.

Про це у Twitter написав президент Володимир Зеленський.

“Україна продовжує повертати своїх громадян з Афганістану, де загострилася безпекова ситуація. Вранці до Києва з Кабула прибув наш військовий літак, яким евакуйовано 83 особи, зокрема 31 українець”, – повідомив президент.

Літак привіз 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав.

За даними Офісу президента, повернулися 12 українських військових. Також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу.

На своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що евакуювали журналістів Wall Street Journal та “Радіо Свобода”.

“Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом… Прямо зараз ми продовжуємо працювати над наступним рейсом з Кабула”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.

21 серпня з аеропорту Кабула вилетів український військово-транспортний літак “Іл-76МД” з людьми на борту. Ккількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну наразі уточнюється.