Якби найближчим часом проходили вибори до Київської міської ради, то найбільшу підтримку виборців отримала б "Європейська солідарність", за яку готові проголосувати 20 % киян, які готові взяти участь у виборах і вже визначилися.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року.

На другому місці опинилася партія “Слуга народу”, її готові підтримати 19 % тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

За партію “УДАР” готові проголосувати 12 % респондентів, за партію “Опозицiйна платформа – За життя” — 11 %, за ВО “Батьківщина” — 8 %, за партію “Перемога Пальчевського” – 6 %, за партію “Сила і честь” – 5 %. Інші партії не подолали б 5-відсотковий прохідний бар’єр.

Крім того, 44 % респондентів (серед тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме) готові підтримати чинного мера Києва Віталія Кличка на чергових виборах міського голови.

На другому місці за рівнем електоральної підтримки — Андрій Пальчевський (11 %), далі йдуть Віктор Ляшко (6 %), Ігор Смешко (5 %), Олександр Омельченко (4 %), Сергій Притула (4 %), Олександр Попов (4 %), Олексій Гончаренко (3 %), Євген Червоненко (3 %), Андрій Іллєнко (3 %), Олександр Дубінський (3 %), Борислав Береза (2 %), Віталій Нестор (2 %), Микола Томенко ( 2 %) та Юрій Левченко (1 %).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.