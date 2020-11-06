Офіційні результати сьогодні оголосила на брифінгу Київська міська територіальна виборча комісія.
Так, прохідний п’ятивідсотковий бар’єр подолали 7 партій:
• “Європейська Солідарність” – 20,52%;
• УДАР Віталія Кличка – 19,98%;
• “Єдність” Олександра Омельченка – 8,74%;
• ОПЗЖ – 7,81%;
• “Слуга народу” – 7,53%;
• “Батьківщина” – 7,49%;
• “Голос” – 5,97%.
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