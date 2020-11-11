Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління.

Про це повідомили народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко та представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

“5G в Україні бути! Кабмін затвердив план заходів щодо впровадження системи мобільного зв’язку п’ятого покоління в Україні”, – написав Гончаренко.

Згідно з планом, який оприлюднив Мокан, у жовтні 2021 року буде оголошено конкурс або тендер на видачу ліцензій з використанням системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління. Це відбудеться за умови конверсії радіочастот.

А у грудні 2021 року будуть визначені переможці конкурсу або тендера, що виконали всі умови та запропонували найвищу ціну за відповідну смугу.

Зазначається, що відсутність покриття території України мережами 5G значно обмежує швидкість передачі даних під час роботи із базами даних з використанням хмарних технологій, стримує надання послуг з використанням об’ємних відео та відео надвисокої якості, функціонування сервісів Інтернет-речей, сервісів віртуальної реальності для потреб освіти, електронної медицини, зв’язку при надзвичайних ситуаціях, транспорту тощо.