До кінця року німецька авіакомпанія Lufthansa скоротить 29 тис співробітників через кризу, пов'язану з коронавірусом COVID-19.

Про це пише Reuters.

У самій Німеччині авіакомпанія скоротить ще 10 тис робочих місць.

Авіакомпанія і її дочірні компанії Eurowings, Swiss, Austrian і Brussels Airlines скоротили свої розклади, флот і персонал через побоювання, що повітряні перевезення не повернуться до рівня до пандемії до 2025 року.

Посилаючись на неназвані джерела компанії, газета Bild am Sonntag повідомила, що Lufthansa скоротить 20 тис робочих місць за межами Німеччини, а також продає своє підприємство громадського харчування LSG, в якому працює 7,5 тисячі осіб. В результаті загальна кількість співробітників скоротиться до 109 тис осіб.

Газета повідомила, що авіакомпанія вже витратила 3 ​​мільярди євро (3,64 мільярда доларів) з державної фінансової допомоги в розмірі 9 мільярдів євро.