Про це повідомила пресслужба відомства.
Зокрема, планується, що з 1 грудня 2020 року максимальна пенсія становитиме 17 690 грн.
Перше підвищення відбулось з січня, наразі пенсія становить -16 380 грн, ще одне підвищення очікується з липня.
Слід зазначити, що з 1 січня в Україні мінімальна пенсія зросла на 74 гривні і становить 1638 грн.
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