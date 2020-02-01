До кінця 2020 року Міністерство соціальної політики має намір тричі підвищити максимальний розмір пенсії в Україні.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, планується, що з 1 грудня 2020 року максимальна пенсія становитиме 17 690 грн.

Перше підвищення відбулось з січня, наразі пенсія становить -16 380 грн, ще одне підвищення очікується з липня.

Слід зазначити, що з 1 січня в Україні мінімальна пенсія зросла на 74 гривні і становить 1638 грн.