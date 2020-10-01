Про це в інтерв’ю “Суспільному” повідомив керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.
“Те, що ми зараз спостерігаємо в Україні, це зростання кількості випадків захворювання. За весь період в Україні вже зареєстровано 184 тисячі випадків коронавірусу і більше чверті мільйона підозр на коронавірус. Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч і може скласти від 7 до 9 тисяч випадків на день. У цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі”, – сказав він.
За його словами, так відбувається у всіх країнах, поки хворобу не викорінили.
“В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв’язки: сім’я, клас у школі, працівники одного відділу – ред.), до якого йде багато країн Європи”, – пояснив представник ВООЗ.
Хабіхт також додав, що владі необхідно інформувати людей про можливості захисту.
Він наголосив, що лише кожен четвертий житель України регулярно миє руки або використовує антисептик, а кожен третій не дотримується фізичної дистанції, навіть коли знає про ризики. Крім того, більше 40 % осіб досі відвідують масові заходи.
- Станом на ранок четверга, 1 жовтня, в Україні підтверджено 4069 нових випадків коронавірусу COVID-19. Це рекордний показник добової захворюваності з початку спалаху в нашій країні.