Якщо найближчим часом не відбудеться істотних змін у карантинних обмеженнях у зонах активного розповсюдження коронавірусу, то до кінця року загальна кількість смертей від COVID-19 в Україні буде 20 тисяч.

Про це йдеться в статті #Букв “20 тисяч смертей від COVID-19 до кінця року. Куди нас заведе політика влади”.

“Те, що медична система може не витримати, визнає сам міністр. У країні немає однакових даних про те, яка ж ситуація насправді. Міністр охорони здоров’я говорить про те, що госпіталізованих 20 тис. Центр громадського здоров’я дає цифру 11 тис. “Ковідних” ліжок у країні майже 32 тис. Але, відповідно до офіційних даних, їх заповненість лише 37 %. Очевидно, що реальними цифрами не оперує ніхто, навіть МОЗ. Тому що існує паралельна реальність. Всі бачили фото з-під лікарень, де стоять черги швидкої допомоги, людей просто не госпіталізують. Сімейні лікарі говорять нам, що з 14 осіб, яким потрібна термінова госпіталізація, вдається госпіталізувати одну людину. Лікарі говорять про квоти на госпіталізацію. Були квоти навіть на тестування, зараз їх нібито зняли, але тести приходять негативні”, – розповіла виконавча директорка БФ “Пацієнти України” Інна Іваненко.

Зазначається, що ситуація буде лише погіршуватися, оскільки в світі почалася друга хвиля COVID-19, а в Україні прямує до піку перша.

Експерти Київської школи економіки (КШЕ) провели аналіз ситуації та дійшли висновку, що кількість хворих в Україні стрімко зростає саме завдяки поширенню COVID-19 і не може пояснюватися іншими факторами, зокрема зміною динаміки тестування. Україна досі робить замало тестів – утричі менше, ніж потрібно на такому рівні захворюваності.

Старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень КШЕ Юрій Ганиченко додав, що критичне навантаження на систему охорони здоров’я може припасти на початок листопада, це означає, що більше 90 % реанімаційних ліжок будуть зайняті.

“Можемо констатувати, що ситуація в Україні стрімко рухається до найгіршого зі змодельованих сценаріїв. Якщо найближчим часом не відбудеться істотних змін у карантинних обмеженнях у зонах активного розповсюдження хвороби, то до кінця року загальна кількість смертей буде 20 тис.”, – наголосив він.