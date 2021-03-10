До 2100 року літо в Північній півкулі Землі може подовжитися до пів року, а зима — скоротитися до менш ніж двох місяців.

Про це йдеться в дослідженні китайських вчених, повідомляє EurekAlert.

У 1950-х роках в Північній півкулі чотири сезони наставали за передбачуваною й досить рівномірною схемою. Але зміна клімату в цей час призводить до різких і нерегулярних змін тривалості й дат початку сезонів, які можуть стати екстремальнішими в майбутньому.

“Літо стає довше і спекотніше, а зима коротше і тепліше через глобальне потепління”, – зазначив океанограф з Державної ключової лабораторії тропічної океанографії Інституту океанології Південно-Китайського моря Китайської академії наук Юпін Гуань.

Дослідники використовували історичні кліматичні дані з 1952 по 2011 рік, щоб виміряти зміни тривалості й настання чотирьох сезонів у Північній півкулі. Потім команда використовувала встановлені моделі зміни клімату, щоб передбачити, як зміняться сезони в майбутньому.

З’ясувалося, що в середньому літо збільшилося з 78 до 95 днів з 1952 по 2011 рік, а зима скоротилася з 76 до 73 днів. Весна й осінь також скоротилися зі 124 до 115 днів і з 87 до 82 днів відповідно. Зокрема, весна і літо починалися раніше, а осінь і зима — пізніше. Середземноморський регіон і Тибетське нагір’я зазнали найбільші зміни у своїх сезонних циклах.

Якщо ці тенденції збережуться без будь-яких зусиль щодо пом’якшення наслідків зміни клімату, дослідники прогнозують, що до 2100 року зима триватиме менш як два місяці, крім того, перехідні весняні та осінні сезони також скоротяться.

На думку авторів дослідження, ця зміна, ймовірно, матиме далекосяжні наслідки для здоров’я людини й навколишнього середовища.

“Численні дослідження вже показали, що зміна сезонів викликає значні ризики для навколишнього середовища і здоров’я”, – сказав Гуан.

Наприклад, птахи змінюють характер міграції, а рослини з’являються і цвітуть в різний час. Ці фенологічні зміни можуть створювати невідповідності між тваринами та їх джерелами їжі.

Крім того, сезонні зміни також можуть завдати шкоди сільському господарству. А з тривалішим вегетаційним періодом люди вдихатимуть більше пилку, що спричиняє алергію, а комарі-переносники захворювань розширять свій ареал проживання на північ.