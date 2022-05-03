Внаслідок російського вторгнення до кінця 2022 року інфляція в Україні може перевищити 20%. У квітні цей показник сягнув 15,9%.

Про це сповістив очільник Національного банку України Кирило Шевченко.

За його словами, наразі хоч і спостерігається значний рівень зростання цін, проте ситуація контрольована, адже НБУ має значний досвід боротьби з інфляцією.

“Поки ринкові механізми матимуть обмежений вплив на ринок, ми утримуватимемо зростання цін за допомогою фіксації курсу та збереження частини обмежень. Але як тільки запрацюють канали монетарної трансмісії і знизиться невизначеність, ми повернемося до режиму інфляційного таргетування, який свого часу допоміг подолати ту саму інфляцію в 60%”, – заявив Шевченко.

Також він додав, що лютому 2022 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 10,7% (з 10% у січні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,6%.