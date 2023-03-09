Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що допоміжна тренувальна місія Євросоюзу до кінця березня завершить підготовку понад 11 тисяч українських військовослужбовців.

Про це дипломат зазначив під час виступу у Стокгольмі.

Боррель розповів про візит до Швеції глави Міноборони Олексія Резнікова, який поінформував про військову ситуацію на місці та пояснив, які військові потреби України. Вислухавши міністра, дипломат зауважив, що наступні тижні та місяці будуть критичними, оскільки військова ситуація на місці залишається дуже складною, зокрема в Бахмуті, де тривають запеклі бої.

До кінця цього місяця наша [ЄС] Місія військової допомоги [EUMAM Ukraine] навчить понад 11 000 українських солдатів, а до кінця року ми очікуємо, що ми навчимо 30 000 солдатів. І всі держави-члени висловили своє задоволення результатами, досягнутими цією навчальною місією, і зобов’язалися зробити більше, особливо коли бойові танки прибувають в Україну і екіпажі цих бойових танків мають пройти підготовку”, – зазначив глава європейської дипломатії.

Він наголосив, що мовиться не лише про індивідуальну підготовку екіпажів кожного такого танка, але про те, щоб вони могли воювати разом. Така тренувальна місія є очевидним доказом непохитної та відданої підтримки України, пояснив Боррель.

Щобільше, дипломат запропонував план щодо пришвидшення постачання боєприпасів Україні, відповідно до якого, країни блоку отримають фінансові стимули на мільярд євро, щоб відправити більше своїх артилерійських снарядів Україні, а ще мільярд євро пропонують виділити на спільну закупівлю нових снарядів.

Довідка. Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) – це операція Європейського Союзу, рішення якої прийняте в межах спільної зовнішньої та безпекової політики.

Як тільки місія стартувала 15 листопада 2022 року, багато країн висловили намір зробити свій внесок. Так, про свою участь оголосили 23 держави-члени з 27, а також дві треті держави, Канада та Норвегія.