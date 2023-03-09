Про це дипломат зазначив під час виступу у Стокгольмі.
Боррель розповів про візит до Швеції глави Міноборони Олексія Резнікова, який поінформував про військову ситуацію на місці та пояснив, які військові потреби України. Вислухавши міністра, дипломат зауважив, що наступні тижні та місяці будуть критичними, оскільки військова ситуація на місці залишається дуже складною, зокрема в Бахмуті, де тривають запеклі бої.
До кінця цього місяця наша [ЄС] Місія військової допомоги [EUMAM Ukraine] навчить понад 11 000 українських солдатів, а до кінця року ми очікуємо, що ми навчимо 30 000 солдатів. І всі держави-члени висловили своє задоволення результатами, досягнутими цією навчальною місією, і зобов’язалися зробити більше, особливо коли бойові танки прибувають в Україну і екіпажі цих бойових танків мають пройти підготовку”, – зазначив глава європейської дипломатії.
Він наголосив, що мовиться не лише про індивідуальну підготовку екіпажів кожного такого танка, але про те, щоб вони могли воювати разом. Така тренувальна місія є очевидним доказом непохитної та відданої підтримки України, пояснив Боррель.
Щобільше, дипломат запропонував план щодо пришвидшення постачання боєприпасів Україні, відповідно до якого, країни блоку отримають фінансові стимули на мільярд євро, щоб відправити більше своїх артилерійських снарядів Україні, а ще мільярд євро пропонують виділити на спільну закупівлю нових снарядів.
Довідка. Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) – це операція Європейського Союзу, рішення якої прийняте в межах спільної зовнішньої та безпекової політики.
Як тільки місія стартувала 15 листопада 2022 року, багато країн висловили намір зробити свій внесок. Так, про свою участь оголосили 23 держави-члени з 27, а також дві треті держави, Канада та Норвегія.
- 8 березня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюз “зараз перебуває у вирішальному моменті” щодо підтримки блоком України. І наголосив, що ЄС має знайти можливість для негайного постачання Україні необхідних боєприпасів, з цією метою закликав перевести оборонну промисловість країн блоку на режим виробництва в умовах війни.
- Потік зброї до України від її західних партнерів та союзників перетворився “з цівки на повінь”. З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% — понад 8 мільярдів доларів — надійшло протягом трьох місяців. Один європейський посадовець із питань оборони зазначив, що надходження зброї, погоджене в Німеччині лише в січні, становить дві третини від загальної кількості, спорядженої Україні за весь 2022 рік. Минулий пакет США включає, наприклад, броньовану мостоукладальну техніку, яка буде життєво необхідною для будь-якого контрнаступу на півдні чи сході.
- Збройні сили США вивчають можливість інтеграції передових західних ракет класу “повітря-повітря”в українські винищувачі радянської епохи. У разі успіху ці зусилля можуть стати частиною вирішення потреби Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні.