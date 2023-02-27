Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що до кінця цієї доби енергопостачання Одеси може бути відновлене.

Про це інформує пресслужба “Укренерго” у Telegram.

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 27 лютого, на Одещині cталося аварійне відключення високовольтної лінії. Через це тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район.

За словами Кудрицького, сьогодні знову далися взнаки наслідки російських обстрілів енергоінфраструктури регіону. Сталося пошкодження лінії електропередач, внаслідок чого було знеструмлено велику кількість споживачів в Одесі та Одеському районі. Наразі тривають відновлювальні роботи. Їх проводять досить оперативно: спочатку подали напругу на критичну інфраструктуру, зараз відбувається заживлення решти споживачів.

Зазначено, що після відновлення тимчасової схеми енергопостачання буде продовжуватися робота над підвищенням надійності живлення Одеси. Зокрема, в кінці цього тижня плануються деякі додаткові ремонтні роботи. Крім того, триває повне відновлення об’єктів, які перебувають в управлінні “Укренерго”.