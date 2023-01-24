"ДТЕК Енерго" планує відремонтувати ще 6 енергоблоків на теплових електростанціях до кінця опалювального сезону.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

За даними ДТЕК, до завершення найскладнішого опалювального сезону в історії України залишилося 82 дні.

“Боротьба на енергетичному фронті триває і попри всі складнощі енергетики продовжують забезпечувати українців світлом”, – зазначили у компанії.

А також додали, що для того, щоб забезпечити громадян України електроенергією вже було полагоджено 4 блоки ТЕС, а за ці 82 дні ДТЕК планує відремонтувати ще 6 блоків, щоб забезпечити надійне виробництво електроенергії.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну ремонтні бригади компанії відновили електропостачання для 6,7 млн українців.

Зазначимо, що станом на ранок 24 січня рівень споживання електроенергії в Україні залишається на рівні попередньої доби. Попри незначне збільшення виробництва електроенергії, дефіцит потужності залишається суттєвим.

За даними “Укренерго”, в Україні дефіцит потужності електроенергії залишається суттєвим. Причиною дефіциту є ракетні та дронові атаки Росії на українську енергетичну систему.

Зокрема остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання. До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

У компанії додали, що завдяки відновленню лінії 330 кВ, збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни.