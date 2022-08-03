Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
Проєкт вже зібрав 751 мільйон гривень через платформу UNITED24. Першою задачею стало придбання розвідувальних БПЛА.
За словами міністра, у межах проєкту вже придбали дрони — FLyEye. Одні з найкращих БПЛА здатні досягати швидкості 160 км/год, а дальність польоту сягає 60 км. Техніка дозволить проникати в тил ворога та отримувати важливу інформацію.
Для Збройних сил передадуть дрони DJI Matrice 300. Завдяки потужним камерам та тепловізорам українські захисники будуть добре бачити ворожу техніку.
Мінцифри веде перемовини з українськими виробниками безпілотників, зокрема з компаніями “Скайтон”, SKIF та “Укрджет”. Планується закуповувати їх для “Армії дронів”. “Укрджет” є одним з найбільших серійних виробників в Україні, їхні дрони здатні проводити у повітрі близько 10 годин та літати на 150 км від керувальної станції. Компанія SKIF має камеру, що працює офлайн, а техніка “Скайтон” може літати до 20 годин у небі.
“Впевнений, завдяки розвитку military-tech в Україні з‘явиться більше стартапів, які зроблять українську армію однією з найтехнологічніших у світі. Наша перевага — в розумі і креативності. А сила — в ЗСУ”, – підкреслив Федоров.
- Нагадаємо, 25 липня Україна підписала перші договори на 260,5 мільйонів гривень щодо закупівлі безпілотників. Їх придбають у межах проєкту “Армія дронів”.
- У Польщі хочуть створити “Долину безпілотників” – для того, щоб прискорити інновації у цій галузі на користь Польщі та України.