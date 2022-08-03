До кінця серпня буде закуплено 200 дронів-розвідників у межах проєкту "Армія дронів". Їх передадуть на користь Збройним силам України.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Проєкт вже зібрав 751 мільйон гривень через платформу UNITED24. Першою задачею стало придбання розвідувальних БПЛА.

За словами міністра, у межах проєкту вже придбали дрони — FLyEye. Одні з найкращих БПЛА здатні досягати швидкості 160 км/год, а дальність польоту сягає 60 км. Техніка дозволить проникати в тил ворога та отримувати важливу інформацію.

Для Збройних сил передадуть дрони DJI Matrice 300. Завдяки потужним камерам та тепловізорам українські захисники будуть добре бачити ворожу техніку.

Мінцифри веде перемовини з українськими виробниками безпілотників, зокрема з компаніями “Скайтон”, SKIF та “Укрджет”. Планується закуповувати їх для “Армії дронів”. “Укрджет” є одним з найбільших серійних виробників в Україні, їхні дрони здатні проводити у повітрі близько 10 годин та літати на 150 км від керувальної станції. Компанія SKIF має камеру, що працює офлайн, а техніка “Скайтон” може літати до 20 годин у небі.