Фахівцям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які повинні були розслідувати походження коронавірусу COVID-19 в місті Ухань, було відмовлено у в'їзді до Китаю.

Про це повідомляє агентство ВВС.

Вважається, що саме з Ухані почалася глобальна пандемія COVID-19. Інформація про випадки зараження коронавірусом у місті з’явилася наприкінці 2019 року.

Двоє експертів ВООЗ були вже в дорозі, проте не змогли в’їхати до Китаю – нібито через проблеми з візами. Про це, зокрема, повідомили в ВООЗ.

Ця поїздка раніше була узгоджена ВООЗ з владою Китаю за підсумками багатомісячних переговорів.

Очільник ВООЗ Тедрос Гебреісус зазначив, що дуже засмучений тим, що Пекін так і не схвалив дозвіл на в’їзд, враховуючи, що двоє фахівців вже були в дорозі, “а інші не змогли виїхати в останню хвилину”.

“Мене запевнили, що Китай прискорює свої внутрішні процедури для якнайшвидшого приїзду фахівців”, – заявив він на прес-конференції в Женеві.

Гебреісус додав, що знаходиться в постійному контакті з високопоставленими китайськими дипломатами.

Як повідомляє агентство Reuters, до Китаю на початку січня повинна була прибути команда експертів ВООЗ із 10 осіб. Місію мав очолити експерт ВООЗ із зоонозних інфекцій (що передаються людині від тварин) Пітер Бен Ембарек.

Один із двох експертів, які прямували до Китаю, був відправлений назад, а другий досі перебуває в третій країні.

Представники Китаю заперечують повну заборону на в’їзд розслідувачів і стверджують, що деталі їхнього візиту, в тому числі дати, все ще узгоджуються.

Представник міністерства закордонних справ Китаю повідомив ВВС, що це “може бути якесь непорозуміння”, якому не варто надавати занадто великого значення.

ВООЗ кілька місяців добивався допуску своїх фахівців до КНР для забору вірусних зразків (щоб встановити походження коронавірусу і те, як він передався від тварини до людини).

У грудні було оголошено, що ця робота розпочнеться в січні 2021 року.

Коронавірус COVID-19 був вперше виявлений наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань (провінція Хубей).

Спочатку вважалося, що вірус виник на ринку, де, серед іншого, торгували екзотичними тваринами для їх вживання в їжу (наприклад, панголінами). Висловлювалися припущення, що саме тут вірус перейшов від тварин до людей.

Але походження вірусу досі залишається предметом серйозних суперечок. Деякі експерти вважають, що він виник не на ринку в Ухані, а ринок просто став сприятливим середовищем для його поширення.

Крім того, існує версія, що коронавіруси, здатні заражати людину, протягом десятків років могли циркулювати серед кажанів.

Але для того, щоб ним змогла заразитися людина, необхідний був проміжний переносник. Поки невідомо, яка тварина могла ним бути.