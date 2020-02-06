Володимир Зеленський виступив на презентації програми "Дія", де розповів, що до кінця зими в українців можуть з'явитися цифрові паспорти.

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Він нагадав, що ще під час президентської кампанії заявляв, що мріє про “державу в смартфоні” і “сьогодні ми робимо перший крок”.

“Мобільний додаток “Дія”відтепер є в Apple Store і Google Play. Тепер 9 млн українців можуть користуватися електронним посвідченням водія та техпаспортом. Інші країни йдуть до цього роками, а ми змогли за пів року. І наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, у якій є щось схоже”, – сказав президент.

За його словами, на створення цієї програми не було витрачено жодної копійки грошей з держбюджету.

“Але ми не зупиняємося – до кінця зими українці повинні отримати доступ до цифрових паспортів. За допомогою смартфону громадяни України зможуть користуватися залізницею, засвідчувати особу в лікарнях, банках і так далі”, – сказав Володимир Зеленський.