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Він нагадав, що ще під час президентської кампанії заявляв, що мріє про “державу в смартфоні” і “сьогодні ми робимо перший крок”.
“Мобільний додаток “Дія”відтепер є в Apple Store і Google Play. Тепер 9 млн українців можуть користуватися електронним посвідченням водія та техпаспортом. Інші країни йдуть до цього роками, а ми змогли за пів року. І наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, у якій є щось схоже”, – сказав президент.
За його словами, на створення цієї програми не було витрачено жодної копійки грошей з держбюджету.
“Але ми не зупиняємося – до кінця зими українці повинні отримати доступ до цифрових паспортів. За допомогою смартфону громадяни України зможуть користуватися залізницею, засвідчувати особу в лікарнях, банках і так далі”, – сказав Володимир Зеленський.
- Раніше сервісні центри МВС запустили онлайн-інструкцію, як отримати водійське посвідчення вперше.
- З 5 лютого українці зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому.