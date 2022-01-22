Відповідну інформацію опубліковано на сайті міжнародного комітету палати представників США.
“Голова комітету вніс проєкт закону про подальше покарання економіки та інші наслідки для Росії на випадок подальшого вторгнення або підриву українського суверенітету”, – йдеться у релізі.
Санкції, зокрема, зачіпають керівництво Росії разом з президентом Володимиром Путіним, не менше трьох фінансових установ, російську добувну промисловість, газопровід Північний потік-2. Крім цього, Грегорі Мікс пропонує в прискореному режимі забезпечити оборонну допомогу Україні.
“Нарощування Росією збройних сил, що триває як на кордоні з Україною, так і в Білорусі, є актом агресії, настільки ж безрозсудним, як і тривожним. Хоча я все ще сподіваюся, що дипломатія зможе знизити напруженість на кордоні з Україною, США разом з союзниками повинні ясно дати зрозуміти, що будь-які дії щодо вторгнення російських військ на суверенну територію, спричинять серйозні наслідки”, – заявив він.
Конгресмен вніс проєкт закону про нові обмеження “на випадок подальшого вторгнення або підриву українського суверенітету”.
Ініціатива висунута паралельно із пропозицією, яку раніше представив сенату демократ Роберт Менендес.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі повномасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків.
- Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив Росію, що будь-яке вторгнення в Україну буде катастрофою для всього світу.
- Президент США Джозеф Байден сказав, що його адміністрація припускає “невелике вторгнення” в Україну. Українські чиновники були шоковані таким висловлюванням й тим, що лідер Сполучених Штатів розрізняє “напад” і “вторгнення”.
- Родичі російських військовослужбовців стурбовані їхньою долею через можливу війну з Україною, оскільки повідомляється, що солдатів “перекидають на Захід”.