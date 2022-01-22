“Голова комітету вніс проєкт закону про подальше покарання економіки та інші наслідки для Росії на випадок подальшого вторгнення або підриву українського суверенітету”, – йдеться у релізі.

Санкції, зокрема, зачіпають керівництво Росії разом з президентом Володимиром Путіним, не менше трьох фінансових установ, російську добувну промисловість, газопровід Північний потік-2. Крім цього, Грегорі Мікс пропонує в прискореному режимі забезпечити оборонну допомогу Україні.

“Нарощування Росією збройних сил, що триває як на кордоні з Україною, так і в Білорусі, є актом агресії, настільки ж безрозсудним, як і тривожним. Хоча я все ще сподіваюся, що дипломатія зможе знизити напруженість на кордоні з Україною, США разом з союзниками повинні ясно дати зрозуміти, що будь-які дії щодо вторгнення російських військ на суверенну територію, спричинять серйозні наслідки”, – заявив він.