6 вересня до Києва привезли тіла ще 25-ти полеглих захисників Маріуполя.

Про це повідомили у патронатній службі Азову “Янголи Азову”.

У патронатній службі наголосили, що до української столиці привезли тіла захисників Маріуполя та “Азовсталі”.

У патронатній службі також повідомили, що проводитимуть детальний огляд тіл, форми й особистих речей, аби максимально швидко ідентифікувати загиблих.

Якщо первинний огляд не дасть змоги встановити особу полеглого героя, проводитиметься тест ДНК.

Після попереднього огляду не вдалось встановити, чи є серед повернених тіла загиблих з полку “Азов”.