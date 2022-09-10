Про це повідомили у патронатній службі Азову “Янголи Азову”.
У патронатній службі наголосили, що до української столиці привезли тіла захисників Маріуполя та “Азовсталі”.
У патронатній службі також повідомили, що проводитимуть детальний огляд тіл, форми й особистих речей, аби максимально швидко ідентифікувати загиблих.
Якщо первинний огляд не дасть змоги встановити особу полеглого героя, проводитиметься тест ДНК.
Після попереднього огляду не вдалось встановити, чи є серед повернених тіла загиблих з полку “Азов”.
- До України вдалося повернути тіла понад 540 загиблих військових Збройних сил України. Зокрема, 428 тіл доставили з Маріуполя, з них понад 300 — захисники “Азовсталі”.