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“Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку для українського енергетичного сектору. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими”, – зазначила Кадрі Сімсон.

Також вона наголосила, що Європейський Союз готовий допомагати українцям, доки вони не переможуть.

Крім того, єврокомісарка з питань енергетики розповіла, що на власні очі побачила масштабні руйнування в Україні, а також зауважила, що докладає всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги.

“Це має надходити від інституцій ЄС, держав-членів, наших міжнародних партнерів і приватних донорів. Ми не маємо марнувати час!”, – зазначила Кадрі Сімсон.

Варто зазначити, що виконавчий орган Європейського Союзу заявив, що запропонує нові заходи для втручання в енергетичний ринок блоку, намагаючись допомогти споживачам і підприємствам, які потерпають від високих цін на електроенергію та природний газ.

Комісарка ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що пропозиції будуть спрямовані на зниження цін і забезпечення Європи достатньою кількістю газу для роботи заводів і опалення будинків протягом зими. Потенційні кроки є відповіддю на рішення РФ використовувати постачання газу як зброю економічної війни, скорочуючи потік газу на континент і штовхаючи багатьох його виробників на межу.

Європейська комісія надає перевагу зниженню цін шляхом переговорів з постачальниками, заявила Сімсон на пресконференції в Празі, де міністри енергетики зібралися для переговорів. Заплановані пропозиції є частиною зусиль Комісії знайти компроміс між державами-членами, які мають різко різні погляди на те, як вирішити енергетичну кризу в Європі.

  • На тлі енергетичної кризи Франція розпочала постачання газу до Німеччини. З 13 жовтня газ постачається через єдиний вузловий пункт між двома країнами поблизу населеного пункту Нідергайльбах у федеральній землі Саар.
  • Очільник Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив, що обмеження ринків скрапленого природного газу (СПГ) у всьому світі та скорочення поставок великими виробниками нафти призвели до того, що світ опинився в центрі “першої справді глобальної енергетичної кризи”.
  • Уряди Німеччини та Данії домовились про створення вітроенергетичного центру вартістю 9 мільярдів євро у Балтійському морі, котрий стане вагомим кроком у процесі відмови Європи від залежності від російського газу.