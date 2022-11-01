Про це Кадрі Сімсон написала у Twitter.
“Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку для українського енергетичного сектору. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими”, – зазначила Кадрі Сімсон.
Також вона наголосила, що Європейський Союз готовий допомагати українцям, доки вони не переможуть.
Крім того, єврокомісарка з питань енергетики розповіла, що на власні очі побачила масштабні руйнування в Україні, а також зауважила, що докладає всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги.
“Це має надходити від інституцій ЄС, держав-членів, наших міжнародних партнерів і приватних донорів. Ми не маємо марнувати час!”, – зазначила Кадрі Сімсон.
I am in Kyiv today to help scale up support to the #Ukraine energy sector.
Ukrainian energy infrastructure is under targeted attack by Russia – a cruel & inhumane tactic to cause human suffering as the winter is approaching.
The 🇪🇺 stands by 🇺🇦 to help them until they prevail. pic.twitter.com/VQhAr7QWC2
— Kadri Simson (@KadriSimson) November 1, 2022
Варто зазначити, що виконавчий орган Європейського Союзу заявив, що запропонує нові заходи для втручання в енергетичний ринок блоку, намагаючись допомогти споживачам і підприємствам, які потерпають від високих цін на електроенергію та природний газ.
Комісарка ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що пропозиції будуть спрямовані на зниження цін і забезпечення Європи достатньою кількістю газу для роботи заводів і опалення будинків протягом зими. Потенційні кроки є відповіддю на рішення РФ використовувати постачання газу як зброю економічної війни, скорочуючи потік газу на континент і штовхаючи багатьох його виробників на межу.
Європейська комісія надає перевагу зниженню цін шляхом переговорів з постачальниками, заявила Сімсон на пресконференції в Празі, де міністри енергетики зібралися для переговорів. Заплановані пропозиції є частиною зусиль Комісії знайти компроміс між державами-членами, які мають різко різні погляди на те, як вирішити енергетичну кризу в Європі.
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- Очільник Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив, що обмеження ринків скрапленого природного газу (СПГ) у всьому світі та скорочення поставок великими виробниками нафти призвели до того, що світ опинився в центрі “першої справді глобальної енергетичної кризи”.
- Уряди Німеччини та Данії домовились про створення вітроенергетичного центру вартістю 9 мільярдів євро у Балтійському морі, котрий стане вагомим кроком у процесі відмови Європи від залежності від російського газу.