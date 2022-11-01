Сьогодні, 1 листопада, єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон прибула до Києва та заявила, що метою її візиту є збільшення підтримки енергетичного сектору України.

Про це Кадрі Сімсон написала у Twitter.

“Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку для українського енергетичного сектору. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими”, – зазначила Кадрі Сімсон.

Також вона наголосила, що Європейський Союз готовий допомагати українцям, доки вони не переможуть.

Крім того, єврокомісарка з питань енергетики розповіла, що на власні очі побачила масштабні руйнування в Україні, а також зауважила, що докладає всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги.

“Це має надходити від інституцій ЄС, держав-членів, наших міжнародних партнерів і приватних донорів. Ми не маємо марнувати час!”, – зазначила Кадрі Сімсон.

I am in Kyiv today to help scale up support to the #Ukraine energy sector. Ukrainian energy infrastructure is under targeted attack by Russia – a cruel & inhumane tactic to cause human suffering as the winter is approaching. The 🇪🇺 stands by 🇺🇦 to help them until they prevail. pic.twitter.com/VQhAr7QWC2 — Kadri Simson (@KadriSimson) November 1, 2022

Варто зазначити, що виконавчий орган Європейського Союзу заявив, що запропонує нові заходи для втручання в енергетичний ринок блоку, намагаючись допомогти споживачам і підприємствам, які потерпають від високих цін на електроенергію та природний газ.

Комісарка ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що пропозиції будуть спрямовані на зниження цін і забезпечення Європи достатньою кількістю газу для роботи заводів і опалення будинків протягом зими. Потенційні кроки є відповіддю на рішення РФ використовувати постачання газу як зброю економічної війни, скорочуючи потік газу на континент і штовхаючи багатьох його виробників на межу.

Європейська комісія надає перевагу зниженню цін шляхом переговорів з постачальниками, заявила Сімсон на пресконференції в Празі, де міністри енергетики зібралися для переговорів. Заплановані пропозиції є частиною зусиль Комісії знайти компроміс між державами-членами, які мають різко різні погляди на те, як вирішити енергетичну кризу в Європі.