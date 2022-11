Про це Кадрі Сімсон написала у Twitter.

“Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку для українського енергетичного сектору. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими”, – зазначила Кадрі Сімсон.

Також вона наголосила, що Європейський Союз готовий допомагати українцям, доки вони не переможуть.

Крім того, єврокомісарка з питань енергетики розповіла, що на власні очі побачила масштабні руйнування в Україні, а також зауважила, що докладає всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги.

“Це має надходити від інституцій ЄС, держав-членів, наших міжнародних партнерів і приватних донорів. Ми не маємо марнувати час!”, – зазначила Кадрі Сімсон.

