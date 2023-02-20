Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в етері телемарафону.
За словами посла, приїзд делегації з Ізраїлю свідчить про те, що вони відповіли на заклики своїх американських колег, які висловлювали незадоволення рівнем співпраці між Ізраїлем та Україною.
“Ну і слід пам’ятати, що ізраїльське суспільство досить активно підтримує Україну і зволікати більше, мабуть, не можна”, — заявив Корнійчук.
Делегація вже перебуває в Києві, що підтвердив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський на своїй сторінці в Twitter.
“До Києва прибули депутати Кнесету”, — написав він під фото з української столиці.
Візит може мати велике значення для розвитку дружніх відносин між Україною та Ізраїлем в різних галузях. Зокрема, в обороні й міжнародній політиці.
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