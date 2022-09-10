Про це повідомляє DW.

Бербок прибула до Києва вранці 10 вересня. Це вже її другий візит до України після повномасштабного російського вторгнення.

За словами німецької міністерки, мета її візиту показати, що ФРН продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Бербок уточнила, що підтримка – це надання озброєння, а також гуманітарна й фінансова допомога.

Ще однією своєю метою Бербок назвала протистояння потенційній втомі Німеччини від російсько-української війни.

“Мені зрозуміло, що Путін робить ставку на те, що ми втомилися співчувати стражданням України. Він вірить, що може розділити наші суспільства за допомогою брехні та шантажувати їх постачанням енергії. І що він може вичерпати з нас енергію, щоб захистити себе від цієї жорстокої атаки на всі наші цінності”, – сказала вона.

Однак, наголосила Бербок, розрахунки Путіна виявились хибними, адже вся Європа розуміє, що Україна зараз захищає мирний порядок всього континенту.

У Києві Анналена Бербок зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, однак точний графік та заплановані зустрічі міністерки не повідомляються у цілях безпеки.