Про це повідомив речник місії США в ООН Нейт Еванс у Twitter.

“Представниця США в ООН перебуває в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку США України, яка захищає свої свободу та суверенітет в умовах жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії”, — написав Еванс.

Фото: Нейт Еванс у Twitter

Під час візиту Томас-Грінфілд зустрінеться з представниками української влади. Вони обговорять питання відданості США суверенітету та незалежності України. Також представниця ООН має намір спостерігати “за документуванням та збереженням доказів звірств, скоєних російськими військами, і послухає розповіді тих, хто вижив”.

Посолка обговорить глобальну кризу продовольчої безпеки, яка виникла через російське вторгнення до України. Вона буде наголошувати на необхідності продовжити Чорноморську зернову ініціативу на наступний рік.

Також вона зустрінеться з гуманітарними організаціями, які забезпечуватимуть потреби вразливих людей у зимовий період. Зокрема тих, хто постраждав від російської агресії через атаки на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру.