Про це повідомив речник місії США в ООН Нейт Еванс у Twitter.
“Представниця США в ООН перебуває в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку США України, яка захищає свої свободу та суверенітет в умовах жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії”, — написав Еванс.
Посолка обговорить глобальну кризу продовольчої безпеки, яка виникла через російське вторгнення до України. Вона буде наголошувати на необхідності продовжити Чорноморську зернову ініціативу на наступний рік.
Також вона зустрінеться з гуманітарними організаціями, які забезпечуватимуть потреби вразливих людей у зимовий період. Зокрема тих, хто постраждав від російської агресії через атаки на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру.
- Президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті лідерів G20 (“Великої двадцятки”), який відбудеться на Балі (Індонезія).
- 7 листопада в Анкарі відбулась зустріч за участю делегації Міністерства оборони США. Туреччина заявила, що наполягатиме на продовженні зернової угоди ще на наступні дванадцять місяців.