До Києва приїхала представниця США при ООН амбасадорка Лінда Томас-Грінфілд. Вона перебуває в Україні, щоб продемонструвати непохитну підтримку Сполучених Штатів України.

Про це повідомив речник місії США в ООН Нейт Еванс у Twitter.

“Представниця США в ООН перебуває в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку США України, яка захищає свої свободу та суверенітет в умовах жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії”, — написав Еванс.

Під час візиту Томас-Грінфілд зустрінеться з представниками української влади. Вони обговорять питання відданості США суверенітету та незалежності України. Також представниця ООН має намір спостерігати “за документуванням та збереженням доказів звірств, скоєних російськими військами, і послухає розповіді тих, хто вижив”.