До Києва прибула спікерка нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі. Американська депутатка зустрілася з президентом Володимиром Зеленський та отримала орден княгині Ольги.

Про це повідомив Офіс Президента.

Ненсі Пелосі зауважила, що США готові допомагати Києву, поки героїчна боротьба України за свободу не завершиться. У відповідь Володимир Зеленський подякував спікера за двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу з боку Штатів. Зокрема за потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки, а також ухвалене рішення щодо ленд-лізу.

“Цей сигнал високо ціную я як Президент, наша команда й народ України. Це свідчить про те, що США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації”, – сказав він.

Президент наголосив на важливості отримання Україною фінансової підтримки у розмірі 33 млрд доларів, про які напередодні оголосив лідер США Джо Байден. Спікерка нижньої палати Конгресу висловила надію, що “якнайшвидше приймуть цей законопроєкт”. З загальної суми пропонувалося виділити 20 мільярдів доларів на зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу. Ще 8,5 мільярдів скерувати на економічну допомогу та $3 млрд на гуманітарну допомогу.

Це вже другий візит вищих посадових осіб США до Києва за останні дні. pic.twitter.com/hxPn9fk4UT — Букви (@Bykvu) May 1, 2022

Український президент подякував Ненсі Пелосі за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України. За це спікерку нагородили орденом княгині Ольги.

Зазначимо, що спікер Палати представників США фактично є головною посадою Палати представників США, нижньої палати Конгресу США. Спікер є політичним та парламентським очільником Палати представників, зокрема одночасно головною посадовою особою та лідером адміністрації Палати.