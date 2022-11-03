До Києва з офіційним візитом прибули президентка Греції Катерина Сакелларопулу та міністр національної оборони країни Нікос Панайотопулос.

Про це повідомила Ekathimerini.

Стосовно візиту не повідомлялося заздалегідь з безпекових міркувань. Візит Катерини Сакелларопулу було заплановано на середину жовтня, але його перенесли.

Президентка і міністр у межах візиту зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Олексієм Резніковим.

“Переговори Панайотопулоса з Резніковим відбулися через кілька тижнів після того, як Греція почала постачати Україні бойові машини піхоти БМП-1 в рамках “кругового обміну” з Німеччиною, яка постачає Афінам загалом 40 БМП Marder”, — зазначено у повідомленні.

Крім того, Сакелларопулу і Зеленський проведуть приватну зустріч. Після цього до них долучаться відповідні делегації.