Про це повідомила Ekathimerini.
Стосовно візиту не повідомлялося заздалегідь з безпекових міркувань. Візит Катерини Сакелларопулу було заплановано на середину жовтня, але його перенесли.
Президентка і міністр у межах візиту зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Олексієм Резніковим.
“Переговори Панайотопулоса з Резніковим відбулися через кілька тижнів після того, як Греція почала постачати Україні бойові машини піхоти БМП-1 в рамках “кругового обміну” з Німеччиною, яка постачає Афінам загалом 40 БМП Marder”, — зазначено у повідомленні.
- 18 жовтня повідомлялося, що Греція надасть Україні 40 бойових машин піхоти радянського виробництва в межах угоди про обмін після того, як отримає від Німеччини БМП Marder.
- Наступного дня Греція почала постачання бойових машин піхоти радянського виробництва Україні.
- Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, під час візиту до Литви, розкритикував Туреччину за неоднозначну позицію щодо України та Росії.