Про це повідомила Патронатна служба “Янголи Азову”.
Працівники моргу, судмедексперти, криміналісти, поліція та патронатна служба разом проводять роботи.
Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім’ї полеглих героїв, якщо виявляють збіги ДНК.
Ще передача тіл загиблих бійців відбулася 9 серпня. До України повернулися 17 загиблих захисників, додала пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
“Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників”, – зазначили у відомстві.
- Нагадаємо, для вбивства українських захисників в Оленівці росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети “Шмєль”, які “швидко випалюють кисень, внаслідок чого людина згорає за секунди”.
- У США вважають, що РФ готується сфальсифікувати докази щодо вибуху в Оленівській в’язниці перед відвідуванням місця третіми сторонами. Вони це роблять, щоб звинуватити Збройні сили України.
- Бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.