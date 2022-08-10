До України повернули 16 полеглих захисників Маріуполя. У Києві проводять огляд та реєстрацію тіл.

Про це повідомила Патронатна служба “Янголи Азову”.

Працівники моргу, судмедексперти, криміналісти, поліція та патронатна служба разом проводять роботи.

Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім’ї полеглих героїв, якщо виявляють збіги ДНК.

Ще передача тіл загиблих бійців відбулася 9 серпня. До України повернулися 17 загиблих захисників, додала пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників”, – зазначили у відомстві.