Джерело: UNITED24
30 травня до Києва прибув амбасадор України, ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко.
До української столиці він привіз також свого сина Джордана та американського актора Мішу Коллінза.
Актор також заговорив українською мовою: “Україно, добрий день, ми їдемо до вас”, – сказав він разом із Шевченком.
“Актору серіалу “Надприродне” чудово вдається! І це не дивно, адже предки Міші — з Київської області. Колінз вивчав в коледжі українську політику та історію і навіть декілька разів приїздив в Україну до повномасштабної війни”, – мовиться у повідомленні.
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