Про це повідомив речник Генсека ООН у Twitter.
“Генсек ООН перебуває в Києві. Пізніше сьогодні він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи в усіх її аспектах, а також інші відповідні питання”, — йдеться у дописі.
Напередодні у пресслужбі зазначили, що це вже третій візит Генерального секретаря в Україну за останній рік. Генсек ООН планує повернутися до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку завтра.
Зазначимо, що строк попередньої домовленності про продовження “зернової угоди” добігає кінця. Востаннє ініціативу для подальшого експорту продовольства з трьох українських морських портів на 120 днів погодили в Стамбулі 17 листопада 2022 року.
На початку березня Україна направила в ООН і Туреччину звернення щодо початку переговорів про продовження “зернової угоди”. 7 березня повідомлялося, що Україна розпочала онлайн-переговори із партнерами щодо продовження Чорноморської “зернової ініціативи”,
- У Сполучених Штатах закликали РФ продовжити та розширити домовленість в межах Чорноморської зернової ініціативи задля експорту українського зерна із заблокованих росіянами портів після повномасштабного вторгнення.
- Одним із найбільш далекосяжних наслідків війни Росії проти України стала затяжна глобальна продовольча криза. Через дії РФ може статися світовий голод.
- Російські загарбники викрали та вивезли з України пшениці не менш ніж на 1 мільярд доларів.
- Попри перешкоди, пов’язані з широкомасштабною війною Росії проти України, обсяги українського експорту у 2022 році сягнули майже 100 млн тонн.