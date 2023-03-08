До Києва приїхав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він має провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив речник Генсека ООН у Twitter.

“Генсек ООН перебуває в Києві. Пізніше сьогодні він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи в усіх її аспектах, а також інші відповідні питання”, — йдеться у дописі.

Напередодні у пресслужбі зазначили, що це вже третій візит Генерального секретаря в Україну за останній рік. Генсек ООН планує повернутися до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку завтра.

Зазначимо, що строк попередньої домовленності про продовження “зернової угоди” добігає кінця. Востаннє ініціативу для подальшого експорту продовольства з трьох українських морських портів на 120 днів погодили в Стамбулі 17 листопада 2022 року.

На початку березня Україна направила в ООН і Туреччину звернення щодо початку переговорів про продовження “зернової угоди”. 7 березня повідомлялося, що Україна розпочала онлайн-переговори із партнерами щодо продовження Чорноморської “зернової ініціативи”,