Мер Варшави Рафал Тшасковський приїхав до Києва, аби зустрітися з міським головою української столиці Віталієм Кличком.

Про це повідомляє Polsat News.

Зазначається, що міський голова Варшави приїхав до Києва разом із президентами Праги, Будапешта та Братислави: “Президенти взяли участь у зустрічі з мером міста Віталієм Кличком”, – йдеться в повідомленні.

Це перша поїздка Рафала Тшасковського до Києва після початку повномасштабної війни. Попереднього разу мер Варшави відвідав столицю України за кілька днів до початку війни. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі президента Праги Зденека Гріба від імені Пакту вільних міст приїхав на зустріч із Кличком.