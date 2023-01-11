Про це повідомляє Polsat News.
Зазначається, що міський голова Варшави приїхав до Києва разом із президентами Праги, Будапешта та Братислави: “Президенти взяли участь у зустрічі з мером міста Віталієм Кличком”, – йдеться в повідомленні.
Це перша поїздка Рафала Тшасковського до Києва після початку повномасштабної війни. Попереднього разу мер Варшави відвідав столицю України за кілька днів до початку війни. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі президента Праги Зденека Гріба від імені Пакту вільних міст приїхав на зустріч із Кличком.
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