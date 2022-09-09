Про це повідомляє Polsat News.
У п’ятницю, 9 вересня, польський прем’єр-міністр відправився з візитом до України, повідомив офіційний представник польського уряду Петр Мюллер.
За його інформацією, у Києві Моравецький проведе низку зустрічей, на яких він з українськими посадовцями обговорить важливі питання щодо геополітичної ситуації у світі, енергетичного ринку, а також енергетичної та військової безпеки.
Мюллер зауважив, що про візит Моравецького в Україну не розголошували раніше у цілях безпеки.
Він також додав, що приїзд польського прем’єра до Києва – це “політичний сигнал Кремлю”.
“Цей сигнал також буде послано сьогодні. Ми підтримуємо Україну у цій дуже важкій ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України – це захист нашої безпеки”, – зауважив Мюллер.
- За інформацією низки західних ЗМІ, до України 8 вересня з неоголошеним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.