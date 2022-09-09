Про це повідомляє Polsat News.

У п’ятницю, 9 вересня, польський прем’єр-міністр відправився з візитом до України, повідомив офіційний представник польського уряду Петр Мюллер.

За його інформацією, у Києві Моравецький проведе низку зустрічей, на яких він з українськими посадовцями обговорить важливі питання щодо геополітичної ситуації у світі, енергетичного ринку, а також енергетичної та військової безпеки.

Мюллер зауважив, що про візит Моравецького в Україну не розголошували раніше у цілях безпеки.

Він також додав, що приїзд польського прем’єра до Києва – це “політичний сигнал Кремлю”.

“Цей сигнал також буде послано сьогодні. Ми підтримуємо Україну у цій дуже важкій ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України – це захист нашої безпеки”, – зауважив Мюллер.