Сьогодні, 2 червня, до Києва з робочим візитом приїхав президент Естонії Алар Каріс.

Джерело: Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

“Вітаю в Києві президента Естонії Алара Каріса. Естонія – серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку!”, – написав президент Зеленський.

Зазначимо, що 17 травня парламент Естонії під час засідання ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО. Рішення підтримало 92 депутати зі 101.

“Спільно з іншими балтійськими державами Естонія завжди висловлювала підтримку Україні на її шляху до вступу в НАТО. Ми вважаємо за необхідне визначити конкретні кроки з приєднання країни до Альянсу під час саміту НАТО, запланованого на 11-12 липня у Вільнюсі”, – йдеться у заяві парламенту Естонії.

Згідно з документом, вступ України до НАТО є “єдиним шляхом до забезпечення заснованого на правилах світового порядку, стійкого миру і безпеки демократичних європейських держав”.

У парламенті Естонії заявили також про необхідність на саміті у Вільнюсі надати Україні запрошення приєднатися до Альянсу.