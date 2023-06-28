28 червня до української столиці з неанонсованим візитом прибув президент Литви Ґітанас Науседа.

Джерело: пресслужба Науседи

Зазначається, що у межах візиту Науседа зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України.

Президенти двох країн обговорять порядок денний самміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі вже наступного місяця, питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.

Литовський президент приїхав до Києва з Гааги, де вчора відбулась зустріч глав семи держав на якій Науседа обговорив подальшу підтримку України.

Після візиту до Києва він вирушить до Брюсселя, де вже завтра починається саміт європейських лідерів.