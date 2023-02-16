Про це повідомляє “Суспільне” у Telegram.
У столиці він зустрінеться із захисниками України, школярами та акторами, а також братиме участь у відкритому Кіноінтенсиві, де разом з англомовними акторами працюватиме над сценою з серіалу. “Шоу має продовжуватися”, – сказав Ґлісон, коли почалася повітряна тривога, не перервавши зустрічі.
Зауважимо, що кожний проданий квиток на подію та пожертви підуть на придбання пікапа L200 для танкістів 5-го штурмового під Бахмут. Про це повідомив організатор Кіноінтенсиву та актор “Дикого театру” Андрій Клименков у Facebook.
Нагадаємо, що раніше Ґлісон виставив на аукціон Prozorro статуетку Джоффрі, аби зібрати гроші для ЗСУ. Про це свідчить “Prozorro.Продажі”.
Переможцю аукціону актор обіцяв підписати та особисто передати статуетку сьогодні, 16 лютого, у Києві.
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