26 лютого візит до столиці здійснив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Це вже не перший приїзд глави відомства з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це поінформував міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков привітав свого колегу у Києві та ще раз відзначив сміливість естонського міністра.

Переоцінити допомогу Естонії важко. Тільки уявіть — загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП! Постійна підтримка в рамках “Рамштайну”, гаубиці 155 мм, ініціатива “1 мільйон снарядів 155 мм для України”, польові шпиталі і лікування наших воїнів — це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія”, – зазначив глава Міноборони України.

Також Резніков висловив захват від народу Естонії і їх підтримки.

Та зауважив, що естонський народ та Уряд Естонії вірять в перемогу України і “святкуватимуть її разом з нами як справжні друзі і партнери”.

Зауважимо, раніше, 9 лютого, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас запропонувала систему, подібну до придбання вакцин ЄС, для закупівлі зброї для України.

Окрім цього, Естонія має намір задовольнити прохання України щодо постачання касетних боєприпасів. Касетні снаряди, що перебувають у розпорядженні Сил оборони Естонії, були свого часу закуплені в Німеччині, і для того, щоб передати їх Україні, необхідно заручитися згодою країни-виробника.