Сьогодні, 23 лютого до Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес для зустрічі з Главою держави.

Про це повідомляє “Суспільне” з місця подій.

Санчес відвідає Ірпінь та Бучу, а також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

На залізничному вокзалі Києва прем’єра зустрів заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, пише мовник. У мережі вже опублікували відповідне відео, де видно, як іспанський прем’єр виходить з потяга.

Нагадаємо, на думку Санчеса вважає, президент РФ Володимир Путін розпочав повномасштабну війну не лише проти України, а загалом проти всієї Європи. Також, виступаючи на саміті НАТО в Мадриді, він заявив, що протягом багатьох років НАТО було “наївним” у своїх відносинах з РФ.