Про це повідомляє “Суспільне” з місця подій.
Санчес відвідає Ірпінь та Бучу, а також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
На залізничному вокзалі Києва прем’єра зустрів заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, пише мовник. У мережі вже опублікували відповідне відео, де видно, як іспанський прем’єр виходить з потяга.
Нагадаємо, на думку Санчеса вважає, президент РФ Володимир Путін розпочав повномасштабну війну не лише проти України, а загалом проти всієї Європи. Також, виступаючи на саміті НАТО в Мадриді, він заявив, що протягом багатьох років НАТО було “наївним” у своїх відносинах з РФ.
- Міністерка оборони Маргарита Роблес заявила, що Іспанія планує відправити в Україну шість танків Leopard 2A4.
- Іспанія й Франція дозволили власникам елітних яхт, які були “заморожені” внаслідок санкцій проти російських бізнесменів, платити за їх утримання.